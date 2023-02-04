Латвия построила 37-километровое ограждение на границе с Беларусью: работы продолжаются

На латвийско-белорусской границе построили 36,1 км постоянной ограды. Строительные работы продолжаются с августа 2022 года.

Об этом сообщает портал Delfi.

Известно, что на сегодняшний день строительные работы ведутся на 75 из 82 км границы, очищенной от деревьев.

К концу января этого года построено 36,1 км постоянной ограды. Впрочем, темпы работ планируют ускорить в 5 раз – речь идет об 1 км в день.

В общей сложности Латвия намерена построить ограждение на границе с Беларусью протяженностью 173 км. По плану работы должны быть завершены весной уже в этом году. В то время как вторая – до весны 2024 года.

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Заметим, что строительство первых девяти приоритетных участков постоянного забора стоит 53,57 млн евро. Расходы на реализацию второй очереди составят 38,7 млн. евро.

Примечательно, что министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что его ведомство готово обеспечить должную охрану границы при попытке массовых побегов россиян от мобилизации на территорию соседней страны.

Латвия готова бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже, если к ним допустят российских и белорусских спортсменов.

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