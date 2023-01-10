Латвия рассматривает возможность передачи Украине новой партии ЗРК Stinger

Министр обороны страны Инара Мурниеце отметила, что список военной поддержки Латвии для Украины уже "в кармане".

Латвия может передать Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Такое решение может быть объявлено на следующем заседании " Рамштайна ".

Об этом сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце в интервью национальному вещателю LSM.

В то же время министр подчеркнула, что список военной поддержки Латвии для Украины уже "в кармане".

"На самом деле украинский фронт – это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к большому потоку помощи Украине и как поддержать Украину, как ответить на просьбу президента Владимира Зеленского", – заявила Мурниеце.

По ее словам, Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучение украинских военных.

"Встречаясь с украинскими коллегами, они выражают наибольшую признательность Латвии за те Stinger, которые пришли до войны. Это было очень правильное решение Министерства обороны, а также бывшего министра. Мы будем продолжать помогать со Stinger, будем продолжать еще более интенсивное обучение украинских военных в Латвии", — отметила Мурниеце.

Кроме того, министр обратила внимание и на то, что "Украина высоко ценит беспилотные летательные аппараты или дроны", поэтому Латвия также могла бы продлить их поставки.

Министр напомнила, что во второй половине января на базе ВВС США в Рамштайне (Германия) состоится конференция по военной помощи Украине.

"Фактически украинский фронт – это наша линия обороны, поэтому мы думаем, как присоединиться к большому потоку помощи, как поддержать Украину, как ответить на запросы Президента Владимира Зеленского", – сказала латвийская глава оборонного ведомства.

В то же время Инара Мурниеце подчеркнула, что нужно серьезно думать и об укреплении обороны Латвии.

"Вместе с соседними странами думаем об обеспечении системами ПВО. Наши соседи начали задумываться раньше, я считаю, что и мы должны ускорить процесс", — отметила она.

Напомним, следующая, восьмая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины состоится 20 января 2023 года. В заседании примут участие главы оборонных ведомств 50 стран мира.

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