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Латынина объяснила, почему РФ обстреливает Украину из Каспия: "Боятся ракетного дождя в Саратове"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Латынина объяснила, почему РФ обстреливает Украину из Каспия: "Боятся ракетного дождя в Саратове"

Фото: Associated Press

Российская оппозиционерка считает, что российские ракеты стары и падают во время запусков.

Российская журналистка и оппозиционерка Юлия Латынина объяснила, почему россияне запускают по Украине ракеты из Каспия. По ее словам, это делается из-за того, что они старые и часто падают.

Об этом она сказала в соцсетях.

Латынина отметила, что оккупационная армия запускает по Украине ракеты именно из Каспия, а не из условного Курска, куда и так не долетит система ПВО.

"Эти ракеты – это старый антиквариат, они не все запускаются. И чтобы этот ракетный дождь не пошел над Саратовом и чтобы удивленные россияне не смотрели в небо, они запускают его над Каспием. И если такая ракета не воспламеняется, она падает в Каспий А затем на побережье находят 2,5 тыс. мертвых тюленей, потому что ракеты заправлены, считайте, что "Новичком". Они думают над тем, чтобы этот ракетопад не наблюдали в прямом эфире озадаченные россияне и не говорили, а "как же, где эта вторая армия мира, которая должна уничтожить всю инфраструктуру Украины", – пояснила Латынина.

@yulialatynina Ракетопад. original sound — yulia latynina (фан акк ) Латынина #latynina

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля ракетами обстреливают Украину. оккупанты запускают ракеты по жилым домам, больницам, инфраструктуре Украины. С 10 октября террористы обстреливают энергетическую систему Украины. Только 16 декабря РФ запустила по нашему государству 76 ракет, из которых 60 удалось сбить. Россияне хотят зимой оставить украинцев без электричества и отопления, чтобы вынудить власть капитулировать.

Председатель оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский считает, что у России еще достаточно ресурсов для ведения борьбы в воздушном пространстве Украины с имеющейся интенсивностью в течение нескольких последующих лет. Также нет поводов для оптимизма по отношению к российским запасам крылатых ракет воздушного базирования.

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Дата публикации
Просмотры
486
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