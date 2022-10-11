Лавров назвал, что заставит Россию применить ядерное оружие

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заставит Россию применить ядерное оружие.

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Они отмечают, что Лавров рассчитывает, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной угрозы со стороны России, понимают свою ответственность и порекомендовал не нагнетать тему якобы возможного ядерного удара РФ. "Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно ответные меры, призванные не допустить уничтожения России", — сказал он.

Напомним, что ранее Путин заявил, что будут защищать свои территории всеми имеющимися у них средствами, поэтому мир воспринял такие заявления, как намеки на задействование ядерного оружия. Тогда, в частности, известный бизнесмен Илон Маск заговорил о своем варианте "урегулирования" вопросов войны в Украине, чтобы не допустить Третью мировую.

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