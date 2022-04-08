Лавров предложил внести Беларусь в список стран-гарантов безопасности Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настаивает, что Беларусь должна быть в перечне стран, предоставляющих гарантии безопасности для Украины.

РФ предложила, чтобы Беларусь стала одним из гарантов безопасности Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

"По просьбе украинской стороны, ее нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов безопасности они хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности (ООН). Так вот мы предложили, чтобы среди таких стран-гарантов, конечно, обязательно была Беларусь", — сказал Лавров.

Напомним, с территории Беларуси в Украину заходили войска РФ и производится пуск ракет и работа истребителей. Украина также не признает нынешнюю власть белорусского диктатора Лукашенко.

Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами своей безопасности США, Великобританию, Францию, Германию, Польшу, Китай и Турцию. Другие страны могут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.

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