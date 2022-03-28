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Лавров пригрозил ограничениями на въезд гражданам "недружественных" стран

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Лавров пригрозил ограничениями на въезд гражданам "недружественных" стран

Associated Press

В первую очередь визовые ограничения будут налагаться на тех, кто причастен к "совершению преступлений" против россиян за границей.

Глава российского министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что против граждан "недружественных" стран готовят ограничения на въезд.

Об этом сообщает российский " Интерфакс"

"Дополнительно сейчас готовят проект указа о мерах визового характера в ответ на недружественные действия ряда иностранных государств. Этот акт введет ряд ограничений на въезд на территорию России", — отметил он.

По словам Лаврова, в первую очередь визовые ограничения будут налагаться на тех, кто причастен к "совершению преступлений" против россиян за рубежом, лицам, ведущим юридическое преследование россиян и тем, кто осуществляет "безосновательные решения", которые "нарушают права и интересы" гражданам и организациям РФ.

Лавров также напомнил, что 15 марта уже приняли поправки в законодательство, позволяющие российскому правительству налагать такие ограничения на граждан любого государства. Ранее подобные меры предусматривали визовые ограничения только для граждан США.

Тем временем Еврокомиссия отмечает, что нужно отменить программы гражданства у россиян и белорусов, которые попали под международные санкции. Также это касается тех граждан, которые получили "золотой паспорт" за инвестиции в страну.

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