Лавров пугает мир ядерной войной, а Генштаб ВСУ впервые прокомментировал "незаминирование" Чонгара: главные события ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 26 апреля:
- Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров пригрозил миру ядерной войной. Он заявил, что риск ядерной войны реален. Читать дальше –>
- Генштаб ВСУ впервые официально прокомментировали распространенные в соцсетях слухи о "незаминировании" Чонгара на админлинии с оккупированным Крымом, что стало одной из причин стремительного наступления оккупантов на юге Украины. Читать дальше –>
- Российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления на Кривой Рог. Интенсивность вражеских обстрелов по направлению города значительно увеличилась. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты хотят видеть Россию ослабленной настолько, чтобы она больше не смогла повторить агрессию ни в Украине, ни в любой другой стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Читать дальше –>
- Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Брянске и предположил, что в России могла начаться партизанская война. Читать дальше –>