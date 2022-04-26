Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Лавров пугает мир ядерной войной, а Генштаб ВСУ впервые прокомментировал "незаминирование" Чонгара: главные события ночи

Дата публикации
Просмотры
26к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Лавров пугает мир ядерной войной, а Генштаб ВСУ впервые прокомментировал "незаминирование" Чонгара: главные события ночи

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 26 апреля:

  1. Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров пригрозил миру ядерной войной. Он заявил, что риск ядерной войны реален. Читать дальше –>
  2. Генштаб ВСУ впервые официально прокомментировали распространенные в соцсетях слухи о "незаминировании" Чонгара на админлинии с оккупированным Крымом, что стало одной из причин стремительного наступления оккупантов на юге Украины. Читать дальше –>
  3. Российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления на Кривой Рог. Интенсивность вражеских обстрелов по направлению города значительно увеличилась. Читать дальше –>
  4. Соединенные Штаты хотят видеть Россию ослабленной настолько, чтобы она больше не смогла повторить агрессию ни в Украине, ни в любой другой стране. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Читать дальше –>
  5. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал взрывы в Брянске и предположил, что в России могла начаться партизанская война. Читать дальше –>

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 61 дня войны

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация