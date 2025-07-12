Лавров сделал неожиданное заявление о войсках Северной Кореи в Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД РФ Сергей Лавров, который накануне, 11 июля, прибыл в Северную Корею в рамках официального визита, намекнул на возможное участие войск этой страны в дальнейших боевых действиях в войне против Украины.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с главой внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи, передает The Moscow Times.

Сергей Лавров в своем ответе упомянул о соглашении, которое подписали Путин и Ким Чен Ын летом 2024 года и которое предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. По его словам, отправка северокорейских войск в Курскую область была инициативой лидера КНДР.

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«Мы не имели каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет формы, в которых реализует наш договор о стратегическом партнерстве», — сказал он.

Также Лавров заявил, что Пхеньян во время переговоров подтвердил «однозначную поддержку» всех целей российской «СВО» в Украине и действий Кремля, а также российской армии.

В свою очередь глава МИД КНДР заявила, что Северная Корея безоговорочно будет поддерживать политику РФ по «защите ее территориальной целостности и суверенитета» в рамках соглашения о стратегическом партнерстве.

В конце июня Национальная разведывательная служба Южной Кореи предположила, что Пхеньян может прислать дополнительные войска для поддержки российского наступления в Украине уже в июле или августе.

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Для этого КНДР проводит набор нового контингента, который дополнит подразделения из 11 тысяч военных, которые ранее были направлены для вытеснения ВСУ из Курской области.

На прошлой неделе CNN опубликовал внутренний документ украинской разведки, согласно которому Северная Корея готовится утроить численность своих войск в поддержку России, отправив дополнительно от 25 000 до 30 000 солдат в ближайшие месяцы.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея поставляет России до 40% боеприпасов для ведения войны против Украины.