По его словам, "мы дошли до опасного предела".

Нацистский режим Киева не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, отказавшихся принять госпереворот 2014 года.

Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он говорит, что рассматривать украинский вопрос в отрыве от геополитического контекста нельзя.

"Мы снова, как и в годы холодной войны, подошли к опасному, а возможно, еще более опасному пределу", — отметил он.

Вспомнил глава МИД и амбиции США. Он говорит, что МВФ окончательно превратился в инструмент достижения военных целей Вашингтона, тогда как ООН и его устав представляют угрозу амбициям страны.

"США под своей эгидой создает механизмы для вмешательства в морскую безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил он.

Лавров добавил, что в Белом доме по-прежнему готовы обсуждать с КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова без предварительных условий.

"США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества. Западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества", — подчеркнул глава МИД России.

Напомним, накануне Соединенные штаты не выдали визы кремлевским пропагандистам, которые должны сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова во время его визита на Генеральную ассамблею ООН.

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