Лавров сделал жесткое заявление о временном перемирии с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров. / © Associated Press

Реклама

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не будет соглашаться с форматом временных перемирий во время переговорного процесса с Украиной.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС.

"“Перемирие – а там посмотрим” – в процессе урегулирования больше не будет", – подчеркнул министр.

Реклама

Таким заявлением глава российской дипломатии фактически дал понять, что РФ не рассматривает сценарии частичного прекращения огня или краткосрочных соглашений без закрепленных на ее условиях результатов.

Напомним, после телефонного разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что Путин готовит письменный "мирный меморандум", в котором изложит условия прекращения огня и завершения войны.