Лавров смутил очередными заявлениями о "нацистах" и пофантазировал по поводу "горячей стадии войны с США"

Министр МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны.

Между Россией и США идет горячая фаза войны. Так считает министр МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, в комментарии пропагандистскому телеканалу "Россия-1" Лавров заявил, что США и РФ находятся в горячей фазе войны.

"Отношения двух стран нужно поддерживать, Москва надеется, что Вашингтон пробудет разум и диалог возобновится", — цитируют ОМП Лаврова.

Не обошлось и без типичных фраз о войне с "нацистами" и "американским оружием".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз угрожает все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", — добавил глава МИД России.

Напомним, что по данным Воздушных сил ВСУ, Россия потратили свой стратегический запас высокоточных и дальнобойных ракет – "Калибров", Х-101 и баллистических "Искандеров".

Читайте также: