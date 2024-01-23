Лавров снова заговорил о мирных переговорах с Украиной: "Готовы выслушать"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова заговорил о мирных переговорах с Украиной и о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Лавров также утверждает, что все заявления о том, что президент РФ Владимир Путин против переговоров – "неправда".

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

По его словам, в Кремле якобы готовы обсуждать любое серьезное предложение, которое гарантировало бы, прежде всего, национальные интересы России.

"Мы будем готовы выслушать всех, кто искренне заинтересован в справедливости, в том числе в установлении справедливости в отношениях России и Украины, которая включала бы, конечно, прекращение западной политики использования Украины как инструмент войны против России. Президент Путин не раз говорил, что когда кто-то заявляет, что Россия против переговоров, это неправда. Несколько дней назад в Давосе так выразился Энтони Блинкен – это неправда. Россия все это время отмечала, что мы будем готовы обсуждать любое серьезное предложение и достижение решения, гарантирующего легитимные национальные интересы России и украинского народа", – заявил Лавров.

Также глава российского МИД намекнул, что якобы для "установления справедливости страны Запада должно прекратить помогать Украине продолжать вести войну с Россией".

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