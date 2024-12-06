Лавров в интервью Карлсону сделал ряд заявлений о войне и мире в Украине: детали

Сделал дипломат и ряд заявлений об отношениях с США.

Американский медийный Такер Карлсон обнародовал интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Дипломат страны-агрессорки сделал ряд заявлений. В частности, об условиях завершения войны в Украине.

Об этом говорится в посту американского пропагандиста в соцсети Х.

По мнению Лаврова, для мира в Украине "не должно быть ни одного НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск". Более того, заявляет глава МИД РФ, якобы Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине".

"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", — утверждает Лавров.

Также российский министр повторил ряд других нарративов Кремля. Не обошел вниманием он и отношения РФ и Штатов. Да, политик заявил, мол, "США финансируют Украину". По его словам, поскольку Вашингтон разрешил наносить удары по территории России, то Москва "посылает "сигналы" — одним из них стало испытание системы "Орешник".

Кроме того, Лавров сделал еще несколько заявлений о новой баллистической ракете:

Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" восприняли серьезно;

Россия готова прислать дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";

удар "Орешником" показал, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу достичь ее "стратегического поражения";

США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-нибудь по-настоящему опасного.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Кремль не считает, что решение украинского вопроса — судьба только РФ и США. Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтономи не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать, добавил он.

Другие заявления Лаврова:

Россия не начала бы "СВО", если бы мероприятие и Киев придерживались минских договоренностей;

Россия не намерена уничтожать Украину, они – "братья и сестры" для русского народа;

Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может носить ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;

Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет ему оставить тяжелое наследство;

Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы в вопросе обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;

США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра.

Как сообщалось, Сергей Лавров в ОБСЕ ошеломил странным заявлением. Политик заявил, что его страна "вообще не собирается ни на кого нападать". В то же время он лживо обвинил Соединенные Штаты в нападении на Россию.

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