Лавров в интервью Карлсону сделал ряд заявлений о войне и мире в Украине: детали

Сделал дипломат и ряд заявлений об отношениях с США.
Американский медийный Такер Карлсон обнародовал интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Дипломат страны-агрессорки сделал ряд заявлений. В частности, об условиях завершения войны в Украине.
Об этом говорится в посту американского пропагандиста в соцсети Х.
По мнению Лаврова, для мира в Украине "не должно быть ни одного НАТО, военных баз и учений с участием иностранных войск". Более того, заявляет глава МИД РФ, якобы Западу придется учитывать реалии на земле для "соглашения по Украине".
"Многие в РФ хотели бы сделать снятие санкций условием соглашения по Украине, но страна их выдержала и стала сильнее", — утверждает Лавров.
Также российский министр повторил ряд других нарративов Кремля. Не обошел вниманием он и отношения РФ и Штатов. Да, политик заявил, мол, "США финансируют Украину". По его словам, поскольку Вашингтон разрешил наносить удары по территории России, то Москва "посылает "сигналы" — одним из них стало испытание системы "Орешник".
Кроме того, Лавров сделал еще несколько заявлений о новой баллистической ракете:
- Россия не хочет усугублять ситуацию и надеется, что ее сигнал США в виде испытания "Орешника" восприняли серьезно;
- Россия готова прислать дополнительные "сообщения" Западу, если там не сделают необходимых выводов в свете запуска "Орешника";
- удар "Орешником" показал, что РФ готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу достичь ее "стратегического поражения";
- США знали заранее о запуске "Орешника" и не увидели в тестовом запуске чего-нибудь по-настоящему опасного.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Кремль не считает, что решение украинского вопроса — судьба только РФ и США. Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтономи не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать, добавил он.
Другие заявления Лаврова:
- Россия не начала бы "СВО", если бы мероприятие и Киев придерживались минских договоренностей;
- Россия не намерена уничтожать Украину, они – "братья и сестры" для русского народа;
- Россия не думает о войне с США и не хочет ее, такая война может носить ядерный характер, для Москвы главное ее избежать;
- Россия будет судить об администрации Трампа по конкретным шагам, но Байден хочет ему оставить тяжелое наследство;
- Каналы связи между Россией и США есть, их несколько, но они в основном задействованы в вопросе обмена людьми, отбывающими сроки в обеих странах;
- США, Британия и другие государства, по открытой информации, поддерживают исламистские группировки в Сирии — это сложная игра.
Как сообщалось, Сергей Лавров в ОБСЕ ошеломил странным заявлением. Политик заявил, что его страна "вообще не собирается ни на кого нападать". В то же время он лживо обвинил Соединенные Штаты в нападении на Россию.