Так называемая "специальная военная операция" в Украине будет продолжаться, пока "задания не будут выполнены".

Министр МИД РФ Лавров считает, что так называемая "специальная военная операция" в Украине будет продолжаться, пока ее "задания не будут выполнены".

Об этом со ссылкой на сторонника фюрера пишут российские пропагандистские СМИ.

По словам Лаврова, "специальная военная операция" в Украине будет продолжаться, пока ее задачи не будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло.

В то же время он говорит, что так называемые ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области имеют право воспользоваться самопризнанием в соответствии с уставом ООН.

"Москва с уважением отнесет к выбору жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах. Разъяренная реакция США и их союзников на специальную военную операцию подвела границу под целым этапом взаимодействия РФ с Западом”, — цитируют Лаврова пропагандисты.

Напомним, что частичная мобилизация пройдет, в частности, на временно захваченных территориях Украины.

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