Лавров заявил, что бомбардировка роддома в Мариуполе была осознанной: это "уничтожение радикалов"

Лавров заявил, что бомбардировка роддома в Мариуполе была осознанной: это "уничтожение радикалов"

Он подчеркнул: считает роддом военной целью.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что бомбардировка роддома в Мариуполе 9 марта была сознательным и целенаправленным решением армии РФ.

Об этом он сообщил во время брифинга после состоявшейся 10 марта встречи глав МИД России, Украины, Турции.

Он подчеркнул, что считает роддом военной целью. "На заседании Совета безопасности ООН мы предоставили факты, что этот роддом давно захватил батальон "Азов" и другие радикалы, откуда перед этим выгнали всех рожениц и врачей. Сейчас это была база батальона", — подчеркнул Лавров.

Видео и фотографии с потерпевшимы роженицами и уничтоженными помещениями, облетевшими мировые СМИ, он назвал манипуляцией. Мол, в сообщениях медиа "не было внимания ко второй стороне".

На возмущение мира по поводу циничности бомбардировки больницы в МИД не планируют обращать внимание. "Не впервые мы видим патетические вопли по поводу так называемых зверств, совершаемых российскими вооруженными силами".

Напомним, 9 марта российская авиация сбросила авиабомбу после обеда, когда в роддоме было полно рожениц и персонала.