Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут размещать ядерное оружие" – в Белом доме ответили

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что американские истребители F-16, которые могут передать Украине, "могут размещать ядерное оружие". Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление главы российского МИД.

Об этом пишет Reuters.

"Мы должны иметь в виду, что одна из модификаций F-16 может вместить ядерное оружие. Если они этого не понимают, то они ничего не стоят как военные стратеги и планировщики", – заявил Лавров, выступая на военной базе в Душанбе.

Джон Кирби обратился к Лаврову и заявил, что "если РФ беспокоит украинский военный потенциал, то ей следует вывести свои войска из Украины".

Он также подчеркнул, что президент США Джо Байден и его администрация выступают против любой эскалации, включая ядерную.

"Цель предоставления передовой истребительной авиации – помочь Украине защитить себя, защитить свое воздушное пространство и территориальную целостность. Это не Соединенные Штаты разбрасываются безрассудной ядерной риторикой – это такие люди, как министр иностранных дел Лавров и президент Путин, а также его представитель Песков напоминают о ядерном потенциале", — сказал Кирби.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, сколько денег и времени необходимо, чтобы построить инфраструктуру для F-16.

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