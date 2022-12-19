Лавров заявил, что "спецоперация против Украины необходима", и придумал новую причину войны

Лавров заявил об усилении сотрудничества с Белоруссией.

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров выдал новое циничное заявление. Он убежден, что России требовалась война против Украины из-за реакции Запада.

Об этом он сказал 19 декабря во время визита в Минск.

Лаврову не понравилось, что Запад отреагировал на массовые убийства украинцев и ракетные обстрелы. Поэтому он заявил, что такая реакция "свидетельствует о том, что спецоперация России была абсолютно необходима". Он считает, что якобы убийства украинцев обеспечили "провал геополитической игры Западу".

Лавров повторил маразматические заявления Путина о "многовекторности мира" и пожаловался на санкции, которыми "Запад пытается утвердить доминирование".

Также Лавров заявил об усилении сотрудничества с Беларусю.

Визит Путина в Беларусь

В понедельник, 19 декабря, российский диктатор Путин впервые за три года посетил Беларусь. Его встречал в аэропорту Лукашенко вместе с сыном. Там российскому диктатору подарили цветы, из-за чего он выглядел довольно комично.

Путин прибыл в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Также в Минск приехали Шойгу и Лавров.

Российский и белорусский диктаторы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога с Западом".

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