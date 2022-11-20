Лайфхаки из 90-х, когда отключение света было нормой: как сохранить продукты и иметь горячий чай

Российские энергетики заслужили свою скамью подсудимых в Газе, потому что именно они помогают российским военным устанавливать цели

Как сохранить продукты и иметь горячий чай знают те, кто пережил 90-е, когда отключение света было нормой, говорится в ТСН.

Отключения электричества зимой могут быть намного длиннее, чем сейчас. Украинцам советуют готовиться к тому, что свет будет появляться всего на несколько часов в сутки, а целые регионы могут окунуться в темноту на несколько дней или даже недель.

Те, кто хорошо помнят 90-е годы отключения света, переживали неоднократно, поэтому им пришлось просто вспоминать старые привычки и подстраивать свой быт под полную тьму. Горячая вода в термосе, чтобы сделать горячий чай или кофе. Надо иметь запас продуктов, не портящихся без холодильника.

Правильная идея – запасти питьевую воду, чтобы не таскать тяжелые бутыли, если лифт не будет работать неделями. И техническую – ведь обесточенные насосы не могут подавать воду.

Похолодание, предупреждающее энергетики, увеличит потребление электричества примерно на 10%. Однако есть и хорошая новость — холода помогут не портиться продуктам, если холодильник полностью разморозится.

Можно вынести продукты на лоджию, в картонной коробке, ее утеплить немного снизу и сложить овощи… Если нужно мясо - хранить можно здесь же. Если на улице около нуля, то в неутепленном балконе будет теплее на несколько градусов, а значит, иметь температуру, как в холодильнике.

На левом берегу Киева из-за особенностей городской планировки, отключения чаще и длиннее, чем в правобережных районах. Светофоры часто не работают, поэтому перейти дорогу сейчас — действительно опасное происшествие. Водители умоляют пешеходов носить световозвращающие элементы. Хотя горожане придумали еще один способ – перед тем, как выходить на переход, помахать водителям фонариком.

Киев – крупнейший мегаполис Украины и главный потребитель электричества. Следовательно, киевлян будут отключать чаще и дольше всех. После ракетной атаки 15 ноября больше всего пострадали центральные и западные области. Там, где россияне нанесли больше разрушений на энергообъектах, может быть и хуже. “Поскольку в киевском регионе наибольшее количество потребителей, то… в Киевской области будет наибольшее количество… Время в абсолютном количестве отключений для Киева, к сожалению, будет наибольшее. В некоторых районах, к сожалению, свет может быть по два часа в сутки. У пострадавших (регионы – ред.) может быть и хуже. Может не быть в течение суток света или двух и трех. А может, и больше”, — предупреждают в ДТЭК.

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Освещение в столице свели к минимуму, так что по дороге хорошо видны темные башни обесточенных многоэтажек. Киевляне не любят скучать дома, поэтому, несмотря на холод, на улицах полно людей, которые выходят на прогулку с фонариком. Кафе и кофейни работают при свечах и посетителям это нравится. "Когда выключается свет очень много людей, удивительно, приходили со своими фонариками, прожекторами, садились здесь, было круто, очень атмосферно", — говорит один из работников кафе.

Сюда идут и поесть, и пообщаться, и подзарядиться. Теперь это не просто бизнес, а взаимопомощь.

Масштабы последнего российского обстрела оказались наиболее разрушительными для энергетики. Оборудование для обновления найти очень непросто. Его строят год-полтора и только под заказ. Западные трансформаторы не подходят для Украины из-за другого класса напряжения.

"Мы уже использовали все, что у нас было. Переставили, отремонтировали и снова прилеты. Поэтому, конечно, возможность восстанавливаться она падает. Купить это оборудование физически нельзя, потому что его не производят на склад. Его нужно заказывать заранее, комплектуя покупаемые под конкретный объект. Они получили заказ, купили комплектующие, построили трансформатор, передали заказчику. И это 6-12-18 месяцев не меньше”, – констатируют энергетики.

Украинские дипломаты по всему миру ищут оборудование, которое может заменить разрушенное.

На государственном решено помогать энергетикам восстанавливаться, несмотря на форму собственности. Приоритет – дать электроэнергию потребителям.

Но при всех усилиях даже в случае прекращения ракетных атак понадобятся месяцы, чтобы везде появился свет. И годы – для того, чтобы восстановить разрушенную россиянами энергетическую инфраструктуру. Российские энергетики заслужили свою скамью подсудимых в Газе, потому что именно они помогают российским военным устанавливать цели, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

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