Лазерное оружие в Украине: командующий Силами беспилотных систем сделал обнадеживающее заявление

По словам Вадима Сухаревского, Силы беспилотных систем постоянно развиваются, ведь это одна из основных задач ведомства.

У Украины есть лазерные технологии, которые уже сейчас могут поражать определенные цели на определенной высоте.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский.

По словам Сухаревского, Силы беспилотных систем постоянно развиваются, ведь это одна из основных задач ведомства.

"РНД – инновационная деятельность командования, предусматривает ряд направлений. Одним из них, в плане борьбы с бортами противника, с его беспилотными воздушными системами, в том числе поиск решений в борьбе с "Шахедами", привел нас к командам, которые активно этим занимаются. И да, повторюсь – лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты", – рассказал командующий Силами беспилотных систем.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский 16 декабря заявил, что у Украины есть собственное лазерное оружие под названием "Тризуб". Также развивается проект по применению дрона-матки с двумя FPV.

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