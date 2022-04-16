Легенда "Шахтера": я родился в Крыму и не мог поверить в начало войны с Россией

Легенда "Шахтера": я родился в Крыму и не мог поверить в начало войны с Россией

Леонов не сомневается, что Украина победит.

Легендарный полузащитник "Шахтера" Игорь Леонов, работающий сейчас главным тренером винницкой "Нивы" из Винницы, рассказал о своем отношении к войне в Украине, которую развернули российские оккупанты.

"Для меня большое горе то, что сейчас происходит в Мариуполе. У меня в этом городе много друзей и знакомых. Я работал там два года. Очень переживаю за всех. К счастью, все мои друзья и знакомые живы и здоровы. Мариуполь – это мой самый любимый город.

Я родился в Крыму, жил в Донецке. В 2014 году я не мог поверить в происходящее. Оказалось, что это начало войны. Конечно, Крым и Донбасс – это Украина. Я уверен в нашей победе и независимости. Слава Украине", — сказал Леонов в комментарии Футбол NEWS.

Леонов сыграл за "Шахтер" более 250 матчей, а по окончании карьеры тренировал молодежь донецкого клуба.

Напомним, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о жутких преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

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