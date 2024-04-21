Легендарная бригада "Азов" не получит военную помощь от США: шокирующее заявление "Рэдиса"

После пяти месяцев затягивания Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине, однако 12 бригада специального назначения "Азов" не получит это вооружение.

Об этом сообщил командир бригады Денис Прокопенко "Редис".

"Одобрение Палатой представителей США отдельного законопроекта о помощи Украине не означает, что 12-я бригада специального назначения "Азов" НГУ получит американское вооружение. "Азов" до сих пор в "черном списке" на получение какой-либо помощи от США, согласно закону, в котором подразделение фигурирует уже много лет, Украина получит помощь от США.

Это вызвало негодование украинцев. Под сообщением легендарного командира они оставляют гнев комментарии:

"Позор властям, которые не отстаивают своих героических защитников на всех уровнях!

Так это вопрос к нашей власти? Как нужно писать петиции или что-то делать на уровне власти?

А наша власть что-то делает?

Напомним, в Пентагоне сообщили, когда в Украину поступит первый транш оружия в рамках военной помощи США.

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