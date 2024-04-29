Легендарная бригада "Азов" получила внедорожник от волонтеров "Украинской команды"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал легендарной бригаде "Азов" внедорожник. Всего с начала полномасштабного российского вторжения волонтеры отправили на передовую уже более 70 автомобилей.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Передали внедорожник Mitsubishi Pajero легендарной 12-й бригаде специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины. Бригада "Азов" – это те ребята, которые до последнего держали героическую оборону Мариуполя. Затем вели бои в Серебрянском лесничестве Луганской области, выполняли задания на юге Украины. А сейчас они сдерживают врага на Лиманском направлении", – сообщили в "Украинской команде".

Волонтеры поблагодарили защитников и отметили, что продолжают поддерживать бойцов на передовой.

"В целом с начала полномасштабной войны "Украинская команда" передала на передовую уже более 70 автомобилей", — сообщил руководитель нашего волонтерского штаба Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" собирает на 200 крупных дронов-самолетов. Большие партии таких беспилотников уже переданы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев, батальону "Свобода" бригады "Рубеж" и другим подразделениям.