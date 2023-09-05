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Легендарная бригада "Азов" триумфально вернулась на фронт: 13 окупантов ликвидированы, 12 – ранены (видео)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Легендарная бригада "Азов" триумфально вернулась на фронт: 13 окупантов ликвидированы, 12 – ранены (видео)

Легендарная бригада "Азов" на фронте / Фото: скриншот с видео

В результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.

Бойцы "Азова", выполняя боевое задание на одном из направлений фронта, 23 августа штурмом взяли сразу четыре позиции российских военных.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.

"Силами артиллерии и во время стрелковых боев было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 12 были ранены", — написал он под видео.

Бутусов отметил, что в результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.

Напомним, в августе легендарная бригада "Азов" возобновила выполнение задач на фронте. Воины работают в Луганской области. "Азовцы" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери.

Легендарная бригада "Азов" триумфально вернулась на фронт: 13 окупантов уничтожены, 12 ранены

Легендарная бригада "Азов" триумфально вернулась на фронт: 13 окупантов уничтожены, 12 ранены

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Дата публикации
Просмотры
1890
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