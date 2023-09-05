Легендарная бригада "Азов" триумфально вернулась на фронт: 13 окупантов ликвидированы, 12 – ранены (видео)

В результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.
Бойцы "Азова", выполняя боевое задание на одном из направлений фронта, 23 августа штурмом взяли сразу четыре позиции российских военных.
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.
"Силами артиллерии и во время стрелковых боев было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 12 были ранены", — написал он под видео.
Бутусов отметил, что в результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту.
Напомним, в августе легендарная бригада "Азов" возобновила выполнение задач на фронте. Воины работают в Луганской области. "Азовцы" удерживают занимаемые рубежи и наносят противнику потери.
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