Легендарная группа Metallica собрала миллион долларов для Украины

Американская металл-группа Metallica закрыла сбор средств на помощь Украине.

Коллектив собрал миллион долларов. Средства передадут организации World Central Kitchen. Это благотворительный проект, который занимается питанием людей, пострадавших от стихийного бедствия, а сейчас занимается помощью Украине.

Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице в Instagram.

"Вот это да! Мы рады сообщить, что благодаря #MetallicaFamily наш благотворительный фонд All Within My Hands достиг своей цели 1 000 000 долларов! 4 апреля мы начали двухмесячную кампанию по сбору средств для WCKitchen и их инициативы #ChefsForUkraine и не смогли бы этого сделать без всех вас!" – поделились звезды.

Заметим, ранее музыканты внесли первый взнос в размере 500 тысяч долларов. Из них 60 тысяч собрал местный фан-клуб.

Напомним, 3 июня исполняется 100 дней с начала полномасштабной войны России в Украине. Звезды поделились своими переживаниями и поблагодарили защитников.

