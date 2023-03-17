Легендарного комбата "Купола" сняли с должности после интервью о проблемах ВСУ: подробности скандала

Ветеран российско-украинской войны, офицер-десантник Анатолий Козел (позывной "Купол") лишился должности командира батальона после резонансного интервью изданию The Washington Post о потерях Вооруженных сил Украины и проблемах военных.

ТСН.ua собрал подробности скандального инцидента.

За что сняли "Купола"

Скандал вспыхнул после того, как американское издание The Washington Post опубликовало статью о потерях украинских военных в войне против России. Издание отмечало, что высокие потери могут повлиять на способность Украины проводить контрнаступление.

В частности, командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купол" рассказал The Washington Post о нехватке опытных воинов.

"Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и солдат, пришедший с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены", – заявил "Купол".

Офицер рассказал, что "уходил в бой с новобранцами, которые никогда не бросали гранат, легко оставляли свои позиции под огнем и не были уверены в обращении с оружием".

"Я получаю 100 новых солдат. Они не дают мне времени на их подготовку. Они говорят: "Ведите их в бой". Они просто бросают все и бегут. И все. Вы понимаете, почему? Потому что солдат не стреляет. Я его спрашиваю, почему, а он говорит: "Я боюсь звука выстрела". И почему-то он ни разу не бросил гранату", — отмечал майор.

В командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили о переводе "Купола" на другую должность и подчеркнули, что у него не было разрешения на общение с прессой. Заявление комбата о потерях ВСУ было названо "преувеличением".

Спикер ДШВ Валентин Шевченко рассказал, что после интервью комбата будет проведено служебное расследование. Он подтвердил, что "Купола" перевели на службу в один из учебных центров ДШВ ВСУ.

"В соответствии со стандартами армий стран НАТО, которые внедрены и в Вооруженных Силах Украины, разрешение на общение военнослужащего с медиа предоставляется его командиром, чего сделано не было", — объяснил Шевченко.

Он также отметил, что 100% мобилизованных прошли подготовку в украинских учебных центрах и за границей. В частности, среди подчиненных "Купола" были такие бойцы, которых обучали в Великобритании.

"Озвученные военнослужащим потери во время боев в подчиненном ему подразделении существенно завышены. В то же время такая информация имеет статус ограниченного доступа", – говорит Шевченко.

Шеф-редактор украинского бюро The Washington Post Изабель Хуршудян, комментируя скандал, рассказала, что "Купол" понимал риски обнародования данной информации, однако все равно согласился на разговор.

"Я общалась с "Куполом". Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил покинуть свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, выступавшего за положительные изменения в Вооруженных силах Украины", – отметила журналистка.

Источники издания "Украинская правда" в 46-й бригаде сообщили, что "Купола" перевели с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра. По информации издания, решение о понижении "Купола" в должности было принято командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, генерал-майором Максимом Миргородским. В ответ Анатолий Козел написал рапорт на увольнение.

Реакция военных

Скандал с "Куполом" вызвал возмущение среди военных и волонтерского сообщества, многие из них выразили поддержку майору в соцсетях. Военное командование упрекают, что боевого офицера "наказали за правду".

The Washington Post сняла с себя ответственность – эксперт

Материал The Washington Post о якобы неудовлетворительном состоянии ВСУ можно назвать "ИПСОшным или профнепригодным". Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "Freeдом".

"Я прочитал этот материал в оригинале. Там были десятки абзацев о том, как все плохо у Вооруженных сил Украины, как они не могут осуществить полноценное контрнаступление, как не хватает профессионального ресурса", — сказал обозреватель.

Основывались авторы обзора, по словам Коваленко, только на интервью названных и неназванных лиц, которым "следует доверять".

"Но самое главное — это только одна строка, что полную картину боеспособности Вооруженных сил Украины сейчас увидеть трудно. Вот, собственно, и все. The Washington Post фактически снял с себя ответственность за весь тот материал, который он опубликовал. Журналисты не провели детальной аналитики ситуации в зоне боевых действий и не только в зоне боевых действий, но и за ее пределами. Они основывались на мнении", — добавил эксперт.

Чем известен комбат "Купол"

Майор Анатолий Козел (Купол) является ветераном российско-украинской войны со времен АТО на Донбассе.

"Купол" участвовал в боевых действиях в Славянске, Песках, обороне Донецкого аэропорта, боях за Новгородское, Верхнеторецкое, неоднократно водил колонны через тылы противника.

В 2016 году "Купол" был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Также военный удостоен негосударственной награды - орденом "Народный Герой Украины".

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