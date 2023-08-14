Легендарный командир "Рэдис" снова в строю: в МВД показали кадры учений "Азову"

Легендарный командир "Азова", защитник Мариуполя Денис Прокопенко "Редис" снова в строю. Он виден на кадрах ротных тактических учений военнослужащих бригады "Азов".

Видео опубликовало МВД Украины.

В МВД показали кадры недавних тактических ротных учений бойцов бригады "Азов". На видео виден легендарный командир "Азова" Денис Прокопенко "Рэдис", который длительное время в полной осаде вместе с другими защитниками руководил обороной уже окруженного Мариуполя Донецкой области и впоследствии попал в плен, откуда его во время обмена вывезли в Турцию.

Обучение бойцов "Азова" / Фото: МВД

На видео видно, как бойцы "Азова" проходят учения, чтобы защищать наше государство на фронте.

Обучение бойцов "Азову". / Фото: МВД

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля сообщил, что возвращается домой вместе с командирами защитников "Азовстали", которые после обмена осенью 2022 года все это время находились в Турции.

В августе 2023 года Денис Прокопенко вернулся на службу, чтобы продолжить защищать Украину в рядах "Азова".

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