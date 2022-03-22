Легендарный украинский тренер Йожеф Сабо отказывается покидать Киев и поддерживает ВСУ

Тренер уверен в победе Украины и гордится бойцами ВСУ.

Даже на больничной койке украинский тренер Йожеф Сабо не теряет оптимизма и поддерживает ВСУ.

Выдающийся футболист и наставник полностью уверен в победе Украины и не понимает, почему никто не может остановить Путина. Об этом сообщает издание Футбол24.

Когда началась война, Йожеф Йожефович уже находился в больнице. Это была плановая операция и уже сейчас он чувствует себя хорошо. Но у него душа болит за родину.

“Я не могу... Сам бы взял автомат. Каждый вечер плачу. Как можно такое сделать? Я бы никогда не подумал, что Россия нападет на Украину. Ну, никогда! Когда я выходил на поле против московских команд, то только и слышал обвинения в свою сторону: "Вот ты фашист!" Я злился, нервничал… И кто в итоге оказался фашистом? Они сами фашисты! – сообщил экстренер сборной Украины и Динамо.

Тренер верит в Украину и гордится бойцами ВСУ. Рассказывает, что все складывается хорошим образом, и мы уверенно идем к победе в этой войне.

Напомним, что Йожеф Сабо сообщил своим коллегам, что покидать Киев он не намерен.

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