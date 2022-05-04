Легион "Свобода России" начал деятельность на территории РФ — Арестович

Ячейки легиона "Свобода России" появились на территории РФ и уже начали активные действия.

Легион состоит из россиян, борющихся против режима Путина.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Легион заработал. Агитационные материалы, плакаты выпускают. Открытки раздают. На стенках пишут "Свобода России", иногда букву "Л" – голубую с белыми полосками. Такая история понеслась по "матушке-России". Народ, который они пытались затоптать, поднимайтесь". Пусть Кремль раздаст легиону "Свобода России" оружие в виде мобилизации. Это именно то, что нужно сделать", — отметил Арестович.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что Россия готовится к третьему циклу войны на конец мая – Путин будет бросать людей волнами.

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