Легион "Свобода России" открыл гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей РФ: карта

В сообщении говорится о проведении "ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей".

В четверг, 14 марта, легион "Свобода России", который на территории Российской Федерации борется с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных с Украиной населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Об этом говорится в Telegram-канале российских добровольцев, поддерживающих в войне Украину.

"В сообщении говорится о проведении "ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей" и опубликована карта с обозначением населенных пунктов, пребывание в которых может представлять опасность для мирных жителей.

"Мы видим, что путинские войска прячутся между гражданскими, поэтому наша задача – обеспечить максимальную безопасность местному населению", — обратились к гражданам российские добровольцы.

Легион "Свобода России" объявил, что гуманитарный коридор для гражданского населения будет действовать с 21:00 14 марта до 7:00 15 марта.

Объявление о гуманитарном коридоре для эвакуации жителей РФ / Фото: Легион "Свобода России"

"После этого мы начинаем массированную атаку по путинским военным в указанных на карте на фото населенных пунктах", – предупредили российские добровольцы.

Напомним, российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где продолжается рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

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