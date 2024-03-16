Легион "Свобода России" открыл третий гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей РФ: что известно

В связи с продолжением ограниченной военной операции на территории Курской и Белгородской областей, добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" повторяют свой призыв к срочной эвакуации жителей этих областей.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ЛСР.

"Путинские войска все так же прячутся между гражданскими, и наша задача как граждан России – обеспечить максимальную безопасность местному населению. В связи с этим мы объявляем об организации третьего гуманитарного коридора для местного населения с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 МСК 17 марта. Мы призываем гражданских лиц воспользоваться возможностью беспрепятственно выйти из указанных областей РФ", – говорится в заявлении.

После этого добровольцы продолжат массированную атаку по путинским войскам в Белгородской и Курской областях.

Напомним, в четверг, 14 марта, легион "Свобода России", на территории Российской Федерации борющийся с путинским режимом, призвал к срочной эвакуации жителей приграничных из Украины населенных пунктов из-за начала активных боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские власти блокируют эвакуацию гражданских в Белгородской области, где идет рейд российских добровольцев. Среди местных жителей растет паника.

15 марта в Белгородской области продолжились атаки. В Белгороде и Белгородском районе утром раздавались взрывы, напуганные местные публиковали фото и видео с последствиями прилетов. Местные власти признали разрушение и заявили о двух пострадавших.

Читайте также: