Легион "Свобода России" продолжает бои с армией РФ на Белгородщине – видео

Бойцы российского добровольческого батальона ведут бои недалеко от Шебекино в Белгородской области РФ.

Легион "Свобода России" показал новые видео боев с армией РФ на территории Белгородской области вблизи Шебекино.

Соответствующие видео опубликованы в воскресенье, 4 июня, в Telegram-канале добровольцев РФ.

Бойцы российского добровольческого батальона показали "охоту" на вражескую пехоту и технику, которую армия РФ прячет в посадках.

"В районе Новой Таволжанки продолжаются активные бои. Путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий. Скоро мы вместе с побратымами из РДК принесем мир на всю Россию! А пока — продолжаем бой", — говорится в сообщения в видео.

Напомним, в Белгородской области российские добровольцы продолжают бои с армией Путина. Свои позиции в Шебекинском районе Белгородской области бойцы добровольческого батальона сдавать не собираются.

Добровольцы легиона "Свобода России" продолжают "охоту" на Белгородщине

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