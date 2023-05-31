Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян для атаки на Москву — The Times

По информации добровольца с позывным "Цезарь", в настоящее время в Легионе насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

Воюющие против путинского режима на стороне Украины члены Легиона "Свобода России" вербуют тысячи россиян для наступления на Москву.

Об этом говорится в статье The Times.

Спикер легиона "Свобода России", доброволец с позывным "Цезарь" рассказал, что у Легиона есть "тысячи претендентов" из России, которые ждут, чтобы присоединиться к их рядам. Поэтому подразделение будет продолжать рейды на границе, пока их силы не будут достаточно большими, чтобы атаковать Москву.

"У нас серьезные возможности. У нас есть минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые комплексы и высокоэффективные разведывательные беспилотники", – сказал "Цезарь".

По его словам, в настоящее время в Легионе "Свобода России" насчитывается от 500 до 1000 бойцов.

"Мы не преступники и не частная военная компания, как "Вагнера". Все мы – граждане РФ. Некоторые из нас раньше служили в ВСУ", – говорит доброволец.

"Цезарь" добавил, что основная цель российских добровольцев – это защита Украины, освобождение ее территорий и свержение путинского режима.

Как россияне могут попасть в Легион

"Цезарь" советует желающим связаться с представителями Легиона в Интернете. Затем кандидаты пройдут проверку биографических данных и процесс отбора.

По его словам, россияне смогут попасть в Украину через нейтральные страны.

"Все больше россиян понимают, что эта война преступна и ее нужно остановить", — подытожил "Цезарь".

В издании отметили, что операция российских добровольцев в Белгородской области стала первым случаем длительных боев на территории России с начала войны и первым вооруженным вторжением в Россию после пограничных столкновений между советскими и китайскими войсками в 1969 году.

Напомним, что о создании Легиона "Свобода России" стало известно в марте 2022 года. В его состав входят россияне-добровольцы, выступающие против режима Путина. По словам бывшего советника ОП Арестовича, ячейки легиона якобы появились и на территории самой РФ, где производят активные действия.

Ранее участники сделки на Белгородщине из легиона "Свобода России" рассказали о себе.

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