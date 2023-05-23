Легион "Свобода России" вместе с РДК "демилитаризовали" мотострелковую роту из РФ и уничтожили их бронетехнику: видео

Российские добровольцы отмечают, что пока российские военные трусливо бегают кустами, легионеры двигаются дальше.

Легион "Свобода России" вместе с Росийским добровольческим корпусом "демилитаризовали" мотострелковую роту из РФ и уничтожили их бронетехнику.

Об этом говорится в сообщении легиона в Telegram.

"Мы еще не подвели итоги дня вместе с РДК, но можем сказать, что сегодня Легионеры привели шум среди путинской орды: мы "демилитаризовали" мотострелковую роту из РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники. Мы не тщеславимся, как кремлевские пропаганды**, которые приписывают нам вымышленные потери, поэтому в ближайшее время вы увидите видеоподтверждение наших действий", — говорится в сообщении.

Добровольцы отметили, что войска Путина за эти сутки успехами не отличились. "Вместо этого обнаружили выдающиеся успехи в беге на длинные дистанции. Но пока они трусливо бегают кустами, мы двигаемся дальше к нашей цели: к полному освобождению России", — добавили в легионе.

Легион "Свобода России" вместе с РДК показали, как "демилитаризовали" кусочек России

Напомним, росСМИ сообщают, что пункт пропуска "Грайворон" на Белгородщине возвращен под контроль российских пограничников. Отмечается, что в Белгородской области отменен режим контртеррористической операции.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что участниками событий в Белгородской области являются российские патриоты, желающие изменить политический режим в своем государстве. Они недовольны тем, что делает Путин с их государством, поэтому восстали против его режима.