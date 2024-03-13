Легион "Свобода России" заявил о частичном освобождении села Теткино: детали (видео)

Легион "Свобода России" передает поздравления и заявляет о частичном освобождении села Теткино в Курской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легион "Свобода России" и РДК".

"Апостол", "Домовой" и другие штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!”, — говорится в сообщении.

“Улицы сильно простреливаются, нас еще ждет участковый, с которым нужно поговорить… Мы живы, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы силы. Слава Украине! Героям слава! Свобода России», — говорится в видеосообщении.

Легион “Свобода России” сообщает о частичном освобождении села Тёткино

Новости ЕСпрессо.TV сообщают, что российские добровольцы в среду, 13 марта, продолжили рейд на территорию России: они уничтожили один из пунктов управления российской армии.

“РДК в очередной раз пересекли границу Российской Федерации. Наша задача — рассказать гражданам РФ, что ими правит нелегитимный президент и после очередных цирковых выборов будет править ими еще 6 лет, а может и больше: до самой его смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить смерть не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима», — говорится в обращении.

На видео — FPV-дроны подразделения БПЛА РДК атакуют армию кремлевского режима.

Дроны РДК атакуют путинскую армию

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что ночь против 13 марта провели на территории РФ.

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