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Легион "Свобода России" заявил о частичном освобождении села Теткино: детали (видео)

Легион "Свобода России" заявил о частичном освобождении села Теткино: детали (видео)

Бойцы легиона "Свобода России" передали поздравления из частично освобожденного села Теткино в Курской области. Фото: Скриншот

Бойцы продвигаются дальше.

Легион "Свобода России" передает поздравления и заявляет о частичном освобождении села Теткино в Курской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Легион "Свобода России" и РДК".

"Апостол", "Домовой" и другие штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!”, — говорится в сообщении.

“Улицы сильно простреливаются, нас еще ждет участковый, с которым нужно поговорить… Мы живы, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы силы. Слава Украине! Героям слава! Свобода России», — говорится в видеосообщении.

Легион “Свобода России” сообщает о частичном освобождении села Тёткино

Легион “Свобода России” сообщает о частичном освобождении села Тёткино

Новости ЕСпрессо.TV сообщают, что российские добровольцы в среду, 13 марта, продолжили рейд на территорию России: они уничтожили один из пунктов управления российской армии.

“РДК в очередной раз пересекли границу Российской Федерации. Наша задача — рассказать гражданам РФ, что ими правит нелегитимный президент и после очередных цирковых выборов будет править ими еще 6 лет, а может и больше: до самой его смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить смерть не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима», — говорится в обращении.

На видео — FPV-дроны подразделения БПЛА РДК атакуют армию кремлевского режима.

Дроны РДК атакуют путинскую армию

Дроны РДК атакуют путинскую армию

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что ночь против 13 марта провели на территории РФ.

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