Легион "Свобода России" заявил о частичном освобождении села Теткино: детали (видео)

Бойцы продвигаются дальше.
Легион "Свобода России" передает поздравления и заявляет о частичном освобождении села Теткино в Курской области.
Об этом сообщает Telegram-канал "Легион "Свобода России" и РДК".
"Апостол", "Домовой" и другие штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!”, — говорится в сообщении.
“Улицы сильно простреливаются, нас еще ждет участковый, с которым нужно поговорить… Мы живы, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы силы. Слава Украине! Героям слава! Свобода России», — говорится в видеосообщении.
Новости ЕСпрессо.TV сообщают, что российские добровольцы в среду, 13 марта, продолжили рейд на территорию России: они уничтожили один из пунктов управления российской армии.
“РДК в очередной раз пересекли границу Российской Федерации. Наша задача — рассказать гражданам РФ, что ими правит нелегитимный президент и после очередных цирковых выборов будет править ими еще 6 лет, а может и больше: до самой его смерти. Наша задача состоит в том, чтобы приблизить смерть не только Путина, но и всего его кровавого кремлевского режима», — говорится в обращении.
На видео — FPV-дроны подразделения БПЛА РДК атакуют армию кремлевского режима.
Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" заявили, что ночь против 13 марта провели на территории РФ.
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