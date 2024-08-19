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Легионеры ГУР бьют по оккупантам на Кинбурнской косе, словно в тире: появилось видео

Легионеры ГУР бьют по оккупантам на Кинбурнской косе, словно в тире: появилось видео

Легионеры ГУР уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе / Фото: скриншот с видео

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе.

Семнадцать движущихся и неподвижных враждебных целей поразили и уничтожили на Кинбурнской косе воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины.

Текущая статистика поражений сообщили и видео поделились в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

На видео снято огневое поражение и уничтожение таких враждебных целей:

  1. Пулеметный расчет
  2. БМ "Тигр"
  3. БТР с личным составом
  4. Наблюдательный пункт
  5. Пулеметный расчет
  6. Расчет ПТРК
  7. Пикап
  8. УАЗ с личным составом
  9. Машина УАЗ
  10. Минометный расчет
  11. УАЗ
  12. Антенна
  13. Наблюдательный пункт
  14. Личный состав в доме
  15. Личный состав в доме
  16. УАЗ
  17. Огневая позиция врага

Напомним, в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу 9 августа 2024 года было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

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