Легионеры ГУР бьют по оккупантам на Кинбурнской косе, словно в тире: появилось видео

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе.

Семнадцать движущихся и неподвижных враждебных целей поразили и уничтожили на Кинбурнской косе воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины.

Текущая статистика поражений сообщили и видео поделились в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

На видео снято огневое поражение и уничтожение таких враждебных целей:

Пулеметный расчет БМ "Тигр" БТР с личным составом Наблюдательный пункт Пулеметный расчет Расчет ПТРК Пикап УАЗ с личным составом Машина УАЗ Минометный расчет УАЗ Антенна Наблюдательный пункт Личный состав в доме Личный состав в доме УАЗ Огневая позиция врага

Напомним, в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу 9 августа 2024 года было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.

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