Легионеры ГУР бьют по оккупантам на Кинбурнской косе, словно в тире: появилось видео

Воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины приняли участие в операции на Кинбурнской косе.
Семнадцать движущихся и неподвижных враждебных целей поразили и уничтожили на Кинбурнской косе воины группы "Циклон" Международного легиона ГУР МО Украины.
Текущая статистика поражений сообщили и видео поделились в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
На видео снято огневое поражение и уничтожение таких враждебных целей:
- Пулеметный расчет
- БМ "Тигр"
- БТР с личным составом
- Наблюдательный пункт
- Пулеметный расчет
- Расчет ПТРК
- Пикап
- УАЗ с личным составом
- Машина УАЗ
- Минометный расчет
- УАЗ
- Антенна
- Наблюдательный пункт
- Личный состав в доме
- Личный состав в доме
- УАЗ
- Огневая позиция врага
Напомним, в результате рейда на оккупированную россиянами Кинбурнскую косу 9 августа 2024 года было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков захватчиков.
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