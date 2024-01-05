"Легких прогулок" ВСУ по фронту больше не будет — эксперт о новых масштабных операциях Украины

Масштабных прорывных наступательных операций Вооруженных Сил, подобных освобождению Харьковщины или Херсонщины, в дальнейшем, скорее всего, не будет.

Об этом Сергей Грабский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Таких операций уже не будет. Надо понимать, что в дальнейшем мы будем вести боевые действия и наступательные операции против глубокоэшелонированной подготовленной обороны противника по всем направлениям, на которых мы будем наступать. Возможно, за исключением каких-то дерзких вылазок в обход оборонительных укреплений противника через территории Российской Федерации", — сказал полковник.

По словам Грабского, по всей линии фронта – фактически от Скадовска до Троицкого – россияне возводят мощные укрепления, особенно на Донбассе, где готовили их годами.

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"Легких "прогулок" или операций таких, как были, у нас уже не будет. Нам нужно думать и работать над наращиванием нашего потенциала настолько, чтобы мы могли отвечать традиционным требованиям наступательной операции – то есть преимуществу в воздухе, в ударных силах и средствах, в личном составе, в маневренности и т.д. – чтобы прорвать оборону противника", — объяснил эксперт.

В настоящее время плотность войск и оборонительные позиции с обеих сторон исключают мощные прорывные операции в принципе. Речь идет о совершенно ином формате операций на разных участках фронта с использованием не только наземной техники. А операции в Харьковской и Херсощине были проведены исключительно с использованием наземной техники и группировок войск. Грабский говорит, что теперь Украине нужно думать о расширении спектра наших операций, в частности в воздухе и на море. А что касается наземных действий, то в ближайшей перспективе речь не идет о больших операциях из-за нехватки сил.

Грабский также отверг идею ежегодного продвижения ВСУ на 15 км, назвав это "безнадежным и бессмысленным"

"Это безнадежно и бессмысленно, потому что мы страна, которая воюет с превосходящим нас по количеству противником. Мы не можем позволить себе такое – прогрызать оборону противника на 15 километров", — сказал эксперт.

Напомним, полковник ВСУ также рассказал, что у Украины есть одно приоритетное направление – это юг, потому что без стратегического решения вопроса юга говорить о каком-либо продвижении на восток невозможно.

"Нам очень нужен юг и освобождение Крыма, чтобы закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря, значительно расширить зону наших экономических операций, которые также являются составной частью войны", — объяснил Грабский.

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