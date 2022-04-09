"Легко не будет": Арестович рассказал об успехах и поражениях оккупантов на севере и юге Украины

"Легко не будет": Арестович рассказал об успехах и поражениях оккупантов на севере и юге Украины

РФ планирует бросить второй эшелон своих войск в направлении Мариуполя и зоны ООС.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российские войска имеют определенные успехи в продвижении к окружению войск ВСУ на севере зоны ООС (Изюм), однако не имеют успехов на юге Украины (Угледар, Марьинка).

Об этом Арестович рассказал в телеэфире 9 апреля.

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"Они готовятся к окружению наших войск в зоне ООС, пытаются это сделать. Имеют определенный успех в продвижении к окружению на Севере – за Изюмом в сторону Краматорска и Славянская. И не имеют успеха на Юге – условно говоря, Угледар и Марьинка. Не могут пройти, поэтому окружение откладывается, если говорить иронически. А я уверен, что это вообще не произойдет", — рассказал советник главы ОП.

"Наше командование, конечно, об этом знает. Командование Вооруженных сил доказало свою высшую профессиональную пригодность. То есть это уже военные образцы, которые войдут в учебники. Я думаю, они справятся с этой ситуацией", – добавил он.

В то же время, Арестович предупредил, что украинским военным будет нелегко.

"Единственное, что нужно отметить – легко не будет. Потому что противник сумел сосредоточить количество своих войск, как и нужно по военной науке на участках прорыва. То есть том один к восьми соотношение, один к десяти. Единственное, что россияне не очень умеют воевать они берут чисто числом. То есть нашим там сложновато, но не за счет качества россиян, а за счет количества просто", – объяснил советник главы президентского офиса.

Он также рассказал, откуда РФ черпает резервы личного состава.

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"Там просто сплошные человеческие волны. И они готовят остатки того, что подбирают с Дальнего Востока отмобилизованного в России. Там кое-что наскребли из тех же "ЛНР", "ДНР", переброшенных с севера, там сборную солянку собирают. И хотят бросить потом второй эшелон – они сейчас формируют второй эшелон – на том же направлении: Мариуполь и зона ООС. Все их планы известны", – сказал Арестович.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данные разведки об угрозе российского наступления на Харьков и сказал, что это зависит от многих вещей, в том числе – насколько президент РФ Владимир Путин готов пойти дальше.

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