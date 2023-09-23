Легко уничтожить РПГ или дроном: эксперт раскрыл недостатки "непобедимого танка" Т-14 "Армата" (фото)

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что так называемый "непобедимый" российский танк Т-14 "Армата" легко можно уничтожить ударом ручного противотанкового гранатомета или FPV дроном.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Эксперт обратил внимание, что в открытых источниках распространяется фото танка Т-14 "Армата" без верхних панелей башни.

Танк Т-14 "Армата" / Фото: Александр Коваленко

"И знаете что? Это полный абзац! Танк, не имеющий аналогов в мире – полный абзац!", — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Коваленко, все приборы, которые можно увидеть на фото – это оптика, радар, комплекс разнообразных датчиков и жизненно важных систем. Это все вынесено наружу в самых уязвимых боковых проекциях башни.

"То есть, ослепить, обездвижить и уничтожить не имеющий аналогов в мире танк можно, например, банальным выстрелом из РПГ-7 или хорошо всем знакомым FPV дроном! Когда эти дятлы в конце 1980-х решили провести глубокую модернизацию Т-72Б, у них получился дефективный Т-90. Они умудрились испоганить даже тот задел, который им остался от СССР. Когда они вообще попытались создать новый танк, по проектам доставшимся от СССР, у них получилось полнейшее убожество – "Армата", — резюмировал Александр Коваленко.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему Россия не отправляет на фронт танки Т-14.

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