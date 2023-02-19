"Легкой прогулки в небе им не видать": эксперт о возможной воздушной атаке со стороны РФ

Если Россия решится устроить масштабную воздушную атаку Украины, то большая часть авиации будет уничтожена в первые минуты. Российская авиация не будет иметь успеха.

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

"И хотя авиационная составляющая российской армии имеет тотальное преимущество над нашей, легкой прогулки в нашем небе им не видать. Наша система противовоздушной обороны, которую россияне уже трижды "уничтожили", работает и очень эффективно. Именно поэтому, если РФ попытается устроить масштабную авиационную атаку на территорию Украины, большинство их самолетов очень быстро будут уничтожены", — отметил он.

По словам Селезнев, Россия накапливает авиацию около границ Украины с одной целью – им нужно преимущество в воздухе.

"Поскольку им нужно уничтожить не только героический Бахмут и Угледар, а другую территорию Украины. Поэтому очевидно, что они над этим кейсом работают и будут работать. Однако наши Силы обороны полностью готовы к разным сценариям развития событий", — резюмировал эксперт.

Россия накапливает авиацию у границ Украины

По данным ГУР, Россия собрала 450 самолетов и 300 вертолетов – они дислоцируются в 200 км от украинской границы.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что ситуация действительно серьезная, однако в Генштабе о ней знают.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в ближайшие недели может изменить тактику в войне и попытаться устроить воздушное наступление на Украину.

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