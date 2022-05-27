Лекарства и продукты во время войны: какие запасы следует сделать

Из-за вторжения России на территорию Украины и вывоза большого количества украинского зерна кафиров определенные продукты могут исчезнуть с полочек магазинов. Об этом говорят ведущие аналитики. Читайте на сайте ТСН.ua, какие лекарства и продукты во время войны лучше купить впрок.
Продукты во время войны: запас на всю семью
Уже сейчас из-за остановки работы одного из крупнейших предприятий Украины по производству соли "Артемсоль" на полочках магазинов и супермаркетов этот продукт почти исчез. В столичных и региональных магазинах начали стремительно расти цены и уже можно найти упаковку соли за 90 гривен, а то и больше. Такая же история с гречкой и некоторыми другими продуктами.
Но не стоит бездумно согребать все товары, которые вы видите в магазине. Лучше составить список и покупать только продукты, которые точно понадобятся на время войны. Например, на семью из трех человек может подойти такой список :
- Различные консервы: овощные, бобовые, мясные, рыбные;
- Продукты быстрого приготовления: пюре, суп в брикетах, лапша;
- Крупы, долго хранящиеся: горох, рис, гречка, пшено;
- Макаронные изделия: спагетти, макароны, вермишель;
- соль, сахар, мука;
- Кофе и чай;
- Ультрапастеризованное молоко: оно имеет долгий срок хранения (также подойдет сухое молоко, которое можно добавлять, например, кофе);
- Крекеры, сухари, хлебцы, сушки;
- Продукты, богатые углеводами: конфеты, печенье, халва, сухофрукты, козинаки;
- Сгущенка или мед;
- Подсолнечное масло.
А если у вашей семьи есть также маленькие дети, тогда следует добавить в этот список:
- Готовое питание в банках: мясные и овощные пюре;
- Молочная смесь с водой для приготовления;
- Несладкое печенье: его можно использовать вместо хлеба;
- Порошковые каши; смеси для приготовления каши;
- Сладкое печенье вместо десерта.
Чтобы рассчитать количество продуктов на время войны, следует учитывать нормы потребления, принятые в вашей семье. Подумайте, сколько примерно вы съедаете каждый день, составьте меню из перечисленных продуктов. Это поможет подойти к покупке с умом.
"Аптечка" на время войны: какие медикаменты должны быть в доме
Кроме медицинских препаратов, которые вы или члены вашей семьи принимаете регулярно (витамины, лекарства от хронических болезней), нужно добавить в семейную аптечку.
- спирт и йод;
- нестерильные и стерильные перчатки;
- хлоргексидин и перекись водорода;
- вата и бинт;
- обезболивающие препараты;
- бактерицидные пластыри;
- противоаллергическое лекарство;
- медикаменты, принимающие при расстройстве желудка;
- антисептик;
- таблетки для обеззараживания воды;
- таблетки от головных болей;
- энтеросорбенты;
- лекарство от простуды, боли в худшие, насморки;
- противовоспалительные препараты.
Также не забудьте о тонометре. Людям с диабетом, астмой или другими серьезными заболеваниями следует позаботиться о наличии различных приспособлений и личных лекарственных средств.