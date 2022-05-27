Лекарства и продукты во время войны: какие запасы следует сделать

Какие лекарства и продукты во время войны лучше запасать / Фото: pixabay.com

Из-за вторжения России на территорию Украины и вывоза большого количества украинского зерна кафиров определенные продукты могут исчезнуть с полочек магазинов. Об этом говорят ведущие аналитики. Читайте на сайте ТСН.ua, какие лекарства и продукты во время войны лучше купить впрок.

Продукты во время войны: запас на всю семью

Уже сейчас из-за остановки работы одного из крупнейших предприятий Украины по производству соли "Артемсоль" на полочках магазинов и супермаркетов этот продукт почти исчез. В столичных и региональных магазинах начали стремительно расти цены и уже можно найти упаковку соли за 90 гривен, а то и больше. Такая же история с гречкой и некоторыми другими продуктами.

Но не стоит бездумно согребать все товары, которые вы видите в магазине. Лучше составить список и покупать только продукты, которые точно понадобятся на время войны. Например, на семью из трех человек может подойти такой список :

Различные консервы: овощные, бобовые, мясные, рыбные;

Продукты быстрого приготовления: пюре, суп в брикетах, лапша;

Крупы, долго хранящиеся: горох, рис, гречка, пшено;

Макаронные изделия: спагетти, макароны, вермишель;

соль, сахар, мука;

Кофе и чай;

Ультрапастеризованное молоко: оно имеет долгий срок хранения (также подойдет сухое молоко, которое можно добавлять, например, кофе);

Крекеры, сухари, хлебцы, сушки;

Продукты, богатые углеводами: конфеты, печенье, халва, сухофрукты, козинаки;

Сгущенка или мед;

Подсолнечное масло.

А если у вашей семьи есть также маленькие дети, тогда следует добавить в этот список:

Готовое питание в банках: мясные и овощные пюре;

Молочная смесь с водой для приготовления;

Несладкое печенье: его можно использовать вместо хлеба;

Порошковые каши; смеси для приготовления каши;

Сладкое печенье вместо десерта.

Чтобы рассчитать количество продуктов на время войны, следует учитывать нормы потребления, принятые в вашей семье. Подумайте, сколько примерно вы съедаете каждый день, составьте меню из перечисленных продуктов. Это поможет подойти к покупке с умом.

"Аптечка" на время войны: какие медикаменты должны быть в доме

"Аптечка" на время войны / Фото: Pexels

Кроме медицинских препаратов, которые вы или члены вашей семьи принимаете регулярно (витамины, лекарства от хронических болезней), нужно добавить в семейную аптечку.

спирт и йод;

нестерильные и стерильные перчатки;

хлоргексидин и перекись водорода;

вата и бинт;

обезболивающие препараты;

бактерицидные пластыри;

противоаллергическое лекарство;

медикаменты, принимающие при расстройстве желудка;

антисептик;

таблетки для обеззараживания воды;

таблетки от головных болей;

энтеросорбенты;

лекарство от простуды, боли в худшие, насморки;

противовоспалительные препараты.

Также не забудьте о тонометре. Людям с диабетом, астмой или другими серьезными заболеваниями следует позаботиться о наличии различных приспособлений и личных лекарственных средств.