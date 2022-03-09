Лекарства, медицинское оборудование и продукты: Украина получила гуманитарную помощь от Франции

Лекарства, медицинское оборудование и продукты: Украина получила гуманитарную помощь от Франции

Гуманитарную помощь получат работники Национальной полиции и жители Киевской области.

Украина получила от Франции гуманитарный груз, вес которого составляет 20 тонн.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Гуманитарная помощь предназначена для работников Национальной полиции, а также для пострадавших от войны жителей Киевской области.

"Минсоцполитики совместно с Всеукраинской ассоциацией общественных организаций "Общественный парламент" организовало первую доставку медикаментов, медицинского оборудования и продуктов питания долгосрочного хранения из Франции. Общий вес поступившей помощи — 20 тонн, из которых пятая часть — продукты питания", — говорится в уведомлении.

Напомним, для получения и распределения гуманитарной помощи создан Координационный центр. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, правила ввоза гуманитарных грузов максимально упрощены.

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