Лекарства, медицинское оборудование и продукты: Украина получила гуманитарную помощь от Франции

Гуманитарную помощь получат работники Национальной полиции и жители Киевской области.
Украина получила от Франции гуманитарный груз, вес которого составляет 20 тонн.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.
Гуманитарная помощь предназначена для работников Национальной полиции, а также для пострадавших от войны жителей Киевской области.
"Минсоцполитики совместно с Всеукраинской ассоциацией общественных организаций "Общественный парламент" организовало первую доставку медикаментов, медицинского оборудования и продуктов питания долгосрочного хранения из Франции. Общий вес поступившей помощи — 20 тонн, из которых пятая часть — продукты питания", — говорится в уведомлении.
Напомним, для получения и распределения гуманитарной помощи создан Координационный центр. Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, правила ввоза гуманитарных грузов максимально упрощены.
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