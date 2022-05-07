Ленд-лиз – это еще одно подтверждение решения США быть партнерами Украины в этой победе — Резников

Ленд-лиз – это еще одно подтверждение решения США быть партнерами Украины в этой победе — Резников

Министр обороны напомнил, что принятие Штатами решения вступить во Вторую мировую войну против Германии изменило ход истории.

Лэнд-лиз – это еще одно подтверждение решения Соединенных Штатов Америки быть партнерами Украины в этой победе.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников.

"Ленд-лиз – это еще одно подтверждение принятия решения в Белом доме, в Капитолии, что они принципиально хотят быть нашими партнерами в этой победе. Это принципиальный момент", – подчеркнул он.

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Резников напомнил, что принятие Штатами решения вступить во Вторую мировую войну против Германии изменило ход истории.

"Тогда Черчилль убедил США, что они должны вступить в эту войну, а сегодня Владимир Зеленский убедил... Поэтому ленд-лиз, хоть и без отправки военных на территорию Украины..., — это, по сути, участие в этой войне и настрой на победу, ведь прагматизм американцев нам с вами известен. Они точно хотят победить", – отметил министр.

Он добавил, что окончательный текст ленд-лиза станет известен уже после того, как его подпишет президент США.

Однако, по словам главы Минобороны, львиная его доля включает вооружение, а остальное – финансирование, социально-гуманитарную помощь, включая товары двойного назначения.

"Но главное — это очень большой объем... Для них будет "маркой успеха", что именно это оружие воевало против армии, считавшейся второй армией мира", — считает он.

Министр уточнил, что Украина получила от США уже 3,4 млрд долларов помощи.

"30 млрд долларов ожидаемых денег на ленд-лиз, я думаю, что это серьезная будет помощь, потому что мы получим то, что нам нужно", – сказал Резников.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден анонсировал очередной пакет помощи Украине.

Псаки подтвердила, что Байден подпишет закон о ленд-лизе 9-го мая

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