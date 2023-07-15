Ленд-лиз от оккупантов: на Черниговщине из Десны вытащили российский танк — фото

Российский танк будет доставлен для дальнейшего восстановления, а после ремонта его передадут на нужды ВСУ.

В Черниговской области, в районе поселка Шестовица, водолазы-саперы достали из реки Десна российский танк, затопленный во время неудачной попытки переправки оккупантов.

Об этом сообщила Государственная специальная служба транспорта.

"Отметим, что в ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно предпринимали попытки осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе поселка Шестовица, но терпели поражение. Поэтому местные жители прозвали свой поселок "Второй Чернобаевкой", — говорится в сообщении.

В Черниговской области из Десны вытащили российский танк.

В Черниговской области из Десны вытащили российский танк.

В Черниговской области из Десны вытащили российский танк.

Как рассказали в ведомстве, по внешним признакам танк не имеет значительных повреждений. Он будет доставлен для дальнейшего обновления и войдет в строй Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ВСУ уничтожили С-400, из которой оккупанты атаковали Краматорск.

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