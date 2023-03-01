"Ленд-лиз от россиян": на Черниговщине "приземлили" новенький беспилотник оккупантов (фото)

В Черниговской области в ночь на 1 марта пограничники обнаружили и обезвредили разведывательный беспилотник россиян.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Ночью над Черниговщиной пограничники обнаружили вражеский разведывательный дрон. Новенький DJI Mavic 3 прошел украинизацию с помощью новейших технологий. Бойцы смогли приземлить его невредимым", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия обвинила Украину в массированной атаке дронами в Крым.

Атака дронами Украины

Российские оккупанты в ночь на 1 марта снова атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера.

Взрывы раздались в Полтавской области. Жители города Кременчуг слышали звуки взрывов в течение часа. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что, по предварительной информации, украинские защитники сбили до пяти БПЛА.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что россияне повторяют картину, которая была несколько дней назад – из северных областей запускают БПЛА, чтобы выявить и истощить ПВО Украины.

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