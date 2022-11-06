Ленд-лиз работает не так, как во время Второй мировой войны: историк объяснил, почему

Ленд-лиз в 2022 году не работает классически, как во время Второй мировой войны. Фактически – это покупка вооружения в долг. Однако США не хотят, чтобы Украина попала под огромные долги. Поэтому американский конгресс выделяет финансовую помощь, откуда и выделяют средства на оружие.

Как объяснил политический аналитик и историк Армен Чибухчан 24 Каналу, ленд-лиз начался с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

"Наши ожидания о том, что ленд-лиз — это караваны кораблей со всем возможным оружием понятны, но сейчас им не место", — сказал он.

Чибухчан напомнил, что Великобритания лишь в 2006 году рассчиталась полностью за лендлиз времен Второй мировой войны.

По его словам, в настоящее время США не просто покупают оружие для Украины. Генералы, эксперты и аналитики изначально просчитывают целесообразность его поставки.

"Украинцам передают технику, на которой быстро учатся солдаты и начинают эффективно использовать. А вот в случае с самолетами, танками мы не знаем, насколько быстро это удастся сделать. Кроме того, мы не знаем, насколько те же модернизированы Т-72 лучше или хуже американских танков", — объяснил историк.

Он добавил, что классический ленд-лиз может заработать, если конгресс США заблокирует помощь Украине. Однако в 2023 году будет сохраняться такая же тенденция, поэтому Украина не будет подвергаться долгам.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что украинцев ждет долгий и сложный путь и темная ночь, за которой точно сойдет рассвет. По его словам, война закончится так же быстро, как и началась.

Ультиматум Зеленского, лендлиз от США, оружие от Израиля и упреки Симоньян

Читайте также: