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Ленд-лиз только усилит ход событий, которые мы сейчас имеем на фронте — Жданов

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Ленд-лиз только усилит ход событий, которые мы сейчас имеем на фронте — Жданов

Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Ленд-лиз только усилит ход событий, которые мы сейчас имеем на фронте.

Дела наших военных на фронте станут еще лучше после получения ленд-лиза. Он усилит ход событий, которые мы сейчас имеем на фронте.

Об этом в эфире телеканала "FreeДом" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

“Кроме усиления, ленд-лиз может сыграть роль ускорения. Но сегодня, судя по тем программам, которые были объявлены Соединенными Штатами Америки и странами-партнерами, мы справляемся достаточно успешно – исходя из той информации, которая поступает с линии фронта”, — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

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