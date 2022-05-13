Лэнд-лиз в действии: Залужный показал работу американских гаубиц М777 в Украине (фото)

Лэнд-лиз в действии: Залужный показал работу американских гаубиц М777 в Украине (фото)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу американских гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые получили украинские военные от администрации президента США.

Залужный назвал это оружие высокоточным и очень эффективным.

Об этом главнокомандующий ВСУ написал в Сети, опубликовав соответствующие фото.

"Отдельные поздравления и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!" – говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ получили американские гаубицы М777 и начали использовать их против оккупантов в восточных областях. Читайте в материале ТСН.ua, что известно об американской гаубице М777, ее характеристиках и особенностях.

Добавим, что накануне появилось видео, на котором зафиксировано уничтожение на востоке Украины российской самоходной артиллерийской установки "Акация" с помощью М777.

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