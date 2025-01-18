Ленура Ислямова отстранили от командования созданного им 48-го штурмового батальона: военные возмущены

Военные отметили, что замена командира батальная, который сам его создал, подрывает боеспособность среди бойцов.

Бойцы добровольческого 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана заявили, что их командира Ленура Ислямова безосновательно отстранили от должности.

Военные в видеообращении заявили, что последние 11 месяцев батальон держал оборону в Донецкой области. Десять дней назад они были переброшены на Покровск и выполнили там поставленную перед ними задачу, но после этого их командир был отстранен от должности.

Военные отметили, что замена командира батальная, который сам его создал, подрывает боеспособность среди бойцов.

В комментарии "Украинской правде" сам Ислямов подтвердил информацию, которую отстранили от командования батальоном.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство уволило заместитель главы Минветеранов Величко-Трифонюк.

Кроме того, мы ранее информировали, что начальника Национальной академии сухопутных войск во Львове уволили с должности.

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