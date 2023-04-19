Leopard 2 против российского Т-90: военный обозреватель объяснил, какой танк лучше

Западный танк может быстрее выследить противника и уничтожить его.

Западный танк Leopard 2 имеет определенные преимущества перед российским Т-90, а потому в случае "танковой дуэли" может уничтожить вражескую технику.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

Коваленко отметил, что западная концепция изготовления оружия состоит в том, что противника нужно уничтожить еще до того, как он тебя заметил.

Танки Leopard-2 имеют недостаток относительно дальности стрельбы, он может уничтожить противника на расстоянии 2-3 километров, тогда как советское оружие – до 5 километров.

"Но с другой стороны системы наблюдения, управления огнем, прицелы и т.п., вся электроника, вся начинка самого танка позволяет ему обнаружить тот же Т-90, Т-80, Т-72 гораздо раньше, чем российский или советский танк сможет обнаружить “Леопард -2". Итак, "Леопард-2" гораздо раньше может произвести выстрел и уничтожить противника. И броня в большинстве случаев советского танка не устоит перед впечатляющими возможностями среднестатистического, например, БОПСа", — считает Александр Коваленко.

Ранее заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк объяснил, в чем разница немецких Leopard 2 и советских танков. В частности, российские образцы вряд ли выдержат прямой удар.

Напомним, Минобороны Дании анонсировало отправку Украине танков Leopard 1.

Также Испания запланировала отправку в Украину шести танков Leopard 2A4 в ближайшие дни, а завершиться доставка должна до конца апреля.

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