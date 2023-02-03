"Лепесток" сдетонировал: в Изюме подросток в шутку бросил фрагмент противопехотной мины в шестерых друзей

В Изюме семеро подростков (трое парней и четверо девушек) 14-17 лет нашли фрагмент противопехотной мины "лепесток". Один из подростков поднял его с земли и бросил рядом с другими.

Мина сдетонировала.

Событие произошло в пятницу, 3 февраля, около 20:00.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"В результате взрыва все дети получили осколочные ранения. Их состояние удовлетворительное. Однако пятеро из них все же были госпитализированы в Изюмскую больницу. В настоящее время их жизни ничего не угрожает", — написал Синегубов.

Глава ОВА в очередной раз напомнил о высокой минной опасности на деоккупированных территориях Харьковщины.

"В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае нельзя их брать в руки. Это очень опасно. Необходимо немедленно сообщить о такой находке специалистам ГСЧС или полиции", — просит Синегубов.

Напомним, в Николаевской области авто подорвалось на мине: среди пострадавших — младенец.

В Николаевской области автомобиль взорвался на мине: среди пострадавших - младенец